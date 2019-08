La fin de l'été rime avec pic de démissions

Pour les sociétés, la fin de l'été est une saison particulière : celle des démissions. C’est en effet en septembre, et surtout en octobre, que les démissions s’accumulent sur les bureaux des DRH.

Pour Guillaume Bosmans, expert en ressources humaines chez Securex, le secrétariat social, les vacances donnent manifestement des idées aux salariés qui ont envie de changer d’air professionnel, et quand ils rentrent au boulot, reposés, ils claquent leur démission. "Justement, oui, il y a les vacances juste avant, donc ça permet aux travailleurs de réfléchir, d’éventuellement déjà chercher un deuxième emploi, d’avoir déjà quelque chose de signé ou d’avoir tout mis en place pour se lancer comme indépendant. Il a eu le temps de se faire à l’idée psychologiquement et pratiquement de changer de travail, donc une fois qu’il revient au travail, c’est simplement pour le quitter à ce moment-là." Après la remise du préavis, l'étape cruciale est de trouver un terrain d’entente avec l'employeur pour limiter la durée du préavis. Il n’est de l’intérêt de personne qu’un salarié démissionnaire continue à exercer pendant des mois et des mois un emploi qu’il veut quitter, mais ça se négocie évidemment.

Lien entre démissions et santé économique

La croissance économique est plutôt en train de ralentir: guerre commerciale entre les USA et la Chine, le Brexit, etc. Cette dégradation pourrait-elle freiner justement pas les envies de démission chez les salariés qui ont alors envie de jouer la prudence ? Oui... et non. Ça dépend des raisons qui poussent à démissionner : relations difficiles avec un manager, perspectives d’évolution limitées dans l’entreprise, perte de sens, proposition venant de l’extérieur éventuellement... Bref, si l’envie de partir est très forte, la démission est quasi inévitable, même si le contexte est incertain.

Mais sur longues périodes, on voit qu’il y a un lien entre le volume des démissions et l’état général de l’économie, comme l'explique Guillaume Bosmans. "À partir de 2008-2009, moment de la crise économique, on a vu une chute des démissions volontaires. Après 2009 jusqu’à 2011, on a vu une nouvelle rehaussée là-dessus, c’était la reprise économique. C’est de nouveau tombé après 2011 jusqu’à 2015 et on explique ça surtout par le vieillissement de la population. On sait que plus une personne est ancienne et âgée, moins elle va avoir envie de bouger de son travail. Donc, depuis 2015, on voit que c’est stable. De nouveau, vieillissement de la population et on sait aussi que la loi ne favorise pas vraiment la mobilité, elle travaille beaucoup sur l’ancienneté et donne donc beaucoup de bonus aux gens qui restent longtemps dans les entreprises."

Plus globalement, le Belge semble être plutôt casanier question boulot. En 2018, six salariés belges sur 100 ont démissionné, c’est peu, surtout dans un contexte où le nombre des emplois vacants est très élevé, et donc à un moment où les entreprises font vraiment des efforts pour le recrutement. Les travailleurs de moins de 30 ans sont les plus susceptibles de démissionner, et plus souvent en Flandre qu’en Wallonie et à Bruxelles, et dans les petites entreprises.