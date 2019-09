La Fed devrait ramener les taux américains "à ZERO, ou en dessous", selon Trump

Donald Trump s'en est de nouveau pris mercredi à la Banque centrale américaine (Fed) en jugeant que les taux d'intérêt devraient être ramenés "à zéro" et en dénonçant la "naïveté" de son patron, Jerome Powell.

Pour refinancer la dette américaine

"La Réserve fédérale devrait ramener nos taux d'intérêt à ZERO, ou en dessous, et nous devrions alors commencer à refinancer notre dette", a tonné le président américain dans un tweet matinal.

"Les Etats-Unis devraient toujours payer le taux le plus bas. Pas d'inflation! C'est la naïveté de Jay Powell et de la Réserve fédérale qui ne nous permet pas de faire ce que d'autres pays sont déjà en train de faire", a-t-il encore lancé.

Le président américain s'en prend régulièrement à la Fed et à Jerome Powell, qu'il a lui-même nommé à la tête de la Réserve fédérale il y a un an et demi, en exigeant une baisse des taux.

Selon le locataire de la Maison Blanche, des taux moins élevés entraîneraient notamment le dollar à la baisse, ce qui rendrait les exportations américaines plus compétitives alors que la guerre commerciale avec Pékin bat son plein.

Une baisse d'un quart de point probable dans les prochains jours

Les marchés sont persuadés que la Banque centrale américaine va baisser les taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage dans une dizaine de jours pour accompagner un ralentissement de l'économie.

Fin juillet la Fed avait réduit les taux directeurs d'un quart de point de pourcentage pour les fixer dans une fourchette de 2% à 2,25%.