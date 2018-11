La famille Blokker veut vendre ses magasins: Quel avenir pour la filiale belge ?

La famille Blokker a décidé de vendre les parts qu'elle possède dans ses magasins éponymes. Des pourparlers sont actuellement en cours, a confirmé le porte-parole de la marque après des déclarations du président du conseil des commissaires, Michiel Witteveen dans Het Financieele Dagblad.

Au cours de ces dernières années, Blokker s'est repositionné sur le marché, prenant la décision de se concentrer uniquement sur les magasins Blokker. Les autres chaines telles que Leen Bakker, Intertoys et Xenos ont été vendues et Marskramer a été réduit à des établissements franchisés.

En Belgique, Blokker avait décidé fin 2016 de fermer 63 des 190 magasins du territoire, supprimant ainsi 279 des 900 emplois. Blokker Belgique a enregistré un chiffre d'affaires de 86,8 millions d'euros sur l'exercice comptable 2017-2018, en recul de 21% par rapport à l'année précédente.

2000 emplois menacés ?

Le chiffre de 2000 emplois sur la sellette avait initialement été cité mais Rob Schuyt, le directeur général de Blokker Belgique, parle lui de "pure spéculation". Il n’a appris la décision de la famille que ce weekend, il précise: "ils ne sont encore qu'à une étape préliminaire. Il n'y a aucune décision de prise, aucun plan de restructuration n'est envisagé pour l'instant."

La direction de Blokker Belgique avait déjà dû démentir les informations de fermetures massives ou de départ du pays lors d'un conseil d'entreprise le 23 octobre. Christophe Bouvier, permanent en charge du commerce à la FGTB, est aujourd'hui beaucoup plus sceptique. "On nous avait rassuré à l'époque en disant que c'était totalement faux, qu'il ne fallait pas en tenir compte, (...), qu'ils faisaient le tour des magasins de Wallonie. La direction nous a menti. Je pense qu'il n'y aura plus de magasins en Belgique et qu'ils vont se concentrer sur le marché Hollandais", affirme-t-il ce lundi au micro de la RTBF.

La direction rassure les employés

Suite à cette polémique, les employés de Blokker ont reçu une lettre de la direction qui se veut rassurante. Elle confirme que la vente du groupe est à l'ordre du jour mais insiste que ce n'est pas automatiquement synonyme de restructuration. "Après avoir été dirigé pendant 122 ans par une entreprise familiale, une vente peut aider à amener (en accéléré) l’entreprise vers une nouvelle phase", peut-on y lire.

L'avenir de Blokker sera évoqué ce mardi à 11h, lors d'une réunion exceptionnel à Lier.