La durée des vacances d'un individu permet d'établir son niveau de stress

Quoi de plus normal que de parler vacances. Par exemple, avec un chiffre mis en évidence dans une étude du secrétariat social de Securex: en moyenne le salarié belge prend 28 jours de congés par an. Et le nombre de jours de vacances pris d’affilée serait indicatif de notre état d’esprit.

2% des travailleurs sondés se passeraient bien de congés

Pour se détendre, voyager, passer du temps en famille ou bricoler. Pas de surprise sur les occupations donc, sauf que 2% des travailleurs sondés disent prendre des vacances parce que leur employeur les y oblige. Autre petite surprise: la majorité des salariés interrogés semblent fractionner leurs vacances en petites périodes. Et selon Guillaume Bosmans, associé de recherche en ressources humaines chez Securex, ce n’est pas forcément une bonne idée. "Nos chiffres montrent, qu’une majorité des gens disent avoir besoin de deux semaines. Mais on voit que certains ont besoin de plus que le nombre de congés légaux fournis actuellement. Certains disent avoir besoin de quatre semaines tout de suite."

La période de congés est un indicateur de stress

Cela a l’air un peu anodin, mais pour les directions d’entreprise, et singulièrement pour les ressources humaines, le nombre de semaines de vacances que sollicite un salarié peut être un indicateur de stress. Plus les vacances demandées sont longues, plus il est probable — probable, pas certain — que le stress au travail et le risque de burn-out soient grands. Mais c’est une tendance à contrôler selon chaque situation. Ce ne sera pas le pour un projet de voyage à l’autre bout de la Terre pour partir à la rencontre d’une tribu amazonienne.

Peut-on parler d’un droit à la déconnexion?

À ce stade, en Belgique, on ne peut pas parler d’un vrai droit à la déconnexion généralisée, même s’il est vrai que le législateur a pris des mesures pour inciter les entreprises à respecter l’équilibre entre le travail et la vie privée. Guillaume Bosmans donne d’ailleurs le conseil de laisser l’employé en congé entièrement déconnecté de son entreprise. On songe naturellement aux e-mails ou à la possibilité (ou non) d’être joignables en permanence pendant les vacances .