Une étude de Lockheed Martin indique que la durée de vie des F-16 peut être prolongée de six ans, contrairement à ce qui a toujours été dit par La Défense qui a entrepris de les remplacer, rapporte La Libre Belgique, La Dernière Heure et De Standaard mardi.

La firme américaine Lockheed Martin a remis le 26 avril 2017 à la Défense l'étude en question, consultée par les PS et SP.A qui l'ont transmis à ces quotidiens.

On y lit que "l'avion moyen peut voler au ­delà des 8.000 [heures de vol]. (...) En moyenne, l'avion peut rester en service pendant six ans de plus". Cela signifie que les F­-16 peuvent être retirés de la circulation, non pas à partir de 2023, mais à partir de 2029. Soit au moment où ils avoisineront les 9500 heures de vol.

Le gouvernement a enclenché une longue procédure de remplacement des F­16 parce que ceux­-ci arriveront normalement en fin de vie entre 2023 et 2029, au moment où ils atteindront les huit mille heures de vol, qe qui représente une durée du vie théorique.