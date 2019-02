La douane embauche pour aider les entreprises lors du BREXIT

L'Angleterre est le premier partenaire commercial du port de Zeebrugge. Quarante-trois pour cent des marchandises viennent ou partent à destination du Royaume-Uni, principalement des voitures, du textile et de l'alimentation. En ce début février, sur les grands parkings de la douane qui jouxtent les quais, les douaniers vérifient les documents d'un camion roumain qui s’apprête à embarquer avec sa cargaison de pneus. La journée est calme et le camion passera sans encombre le scanner qui va contrôler son contenu. Après le 29 mars, les délais d'attente seront vraisemblablement allongés et les équipes de douaniers réorganisées. L’administration des douanes propose aussi d'étendre les visites de douaniers directement dans les entreprises, là aussi, afin d’accélérer le passage de la frontière.

A quelques dizaines de kilomètres de là, la société Food' N Joy vend des bouchées apéritives dans le monde entier. Chaque année, quinze pourcent de la production prend la direction de la Grande-Bretagne. Arnaud Bonnel, le directeur général a l'habitude de jongler avec les formalités douanières mais pour lui, la réinstallation des droits de douane avec l'Angleterre et les contrôles administratifs aux frontières, c'est indéniablement une recul. Un peu comme si on retournait plusieurs dizaines d'années en arrière. Il redoute aussi les files de camions aux postes frontières et peut-être des jours voire des semaines d'attente sur les parkings de Zeebrugge ou de Calais.

"On a encore une chance qu'ils restent dans l'Europe"!

L'Angleterre est le principal partenaire commercial du Port de Zeebrugge - © Tous droits réservés

Après le net rejet par les députés britanniques de l'accord de sortie négocié entre Theresa May et l'Union Européenne, la Première ministre multiplie les contacts de part et d'autre de la Manche. Il serait donc encore possible de divorcer en douceur. Geneviève Roberti, la consultante en exportation y croit encore (un peu?). "De plus en plus d'anglais se rendent compte qu'ils vont perdre beaucoup en quittant l'Europe. Tout récemment, un accord de libre-échange a été conclu entre l'Europe et le Japon, et les anglais en seront exclus".

Il reste à présent une cinquantaine de jours pour trouver un accord satisfaisant pour l'Europe et pour le Royaume-Uni. A défaut, l'avis de tempête sur les relations trans-Manche est déjà annoncé. Il pourrait faire tanguer les entreprises qui ne seraient pas suffisamment arrimées.