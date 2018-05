La diversité: une solution pour lutter contre la pénurie des travailleurs

Les patrons se plaignent régulièrement de ne pas trouver de candidats infirmières, soudeurs, bouchers, etc. Des consultants en ressources humaines proposent dès lors d’oser engager plus d’étrangers, plus de personnes porteuses de handicaps et plus de personnes en fin de carrière. Car cela se confirme dans les chiffres, il n’y a pas assez de diversité au sein de nos entreprises.



La situation est assez claire. Si on regarde les statistiques de l’Union européenne, la moitié des personnes d’origine étrangère (hors de l’Europe) ne travaillent pas. Une personne sur deux, c’est bien plus que dans la plupart des pays voisins. Et le constat est le même pour les travailleurs de plus de 50 ans. La Belgique est donc mauvaise élève de la diversité au travail. Pourtant, il existe pourtant des raisons de mieux faire. Il y a d’abord des règles, dans les accords interprofessionnels notamment, qui encadrent ces questions. Il y a aussi des enjeux sociétaux, d’intégration et d’inclusion. Mais tout ça, pour Sonja Brouwers, consultante en ressources humaines chez Korn Ferry Hay Group, ce n’est pas assez pour certains employeurs.

"Je me demande si ces raisons-là seront suffisantes pour motiver les entreprises à diversifier sur le lieu de travail, et je crains que non. Il faudra aussi attirer l’attention sur les raisons économiques et sur les raisons business pour motiver les entreprises à diversifier sur les lieux de travail."

La diversité d’une équipe augmente sa productivité

Ce n’est donc pas uniquement une question d’égalité des chances. Il y a aussi des raisons purement économiques pour engager d’autres profil que des jeunes hommes blancs. Et les raisons sont nombreuses. D’abord il y a la pénurie de main d’œuvre. Il faut donc, tout simplement, augmenter le nombre de candidats potentiels à un poste vacants. Et surtout, pour Sonja Brouwers, qui travaille beaucoup sur la question de la motivation au travail, la diversité d’une équipe augmente sa productivité. "Quand on s’entoure toujours de gens qui ont la même conviction que soi, on n’est plus challengé, alors que dans une équipe diverse, on est plus facilement extrait de sa zone de confort. Ça engendre une spirale positive qui stimule la motivation et la créativité des gens. C’est donc bénéficiaire pour la productivité et pour l’innovation de l’entreprise." Une entreprise hétérogène est doc une entreprise plus efficace.

Des métiers plutôt techniques

Une entreprise hétérogène est une chose, mais le problème vient aussi que dans que la diversité se fait souvent dans les métiers plutôt techniques et moins dans les postes à responsabilité. Il demeure que là aussi, il y a des enjeux économiques. Pour Sonja Brouwers, c’est une question de crédibilité vis-à-vis des clients et vis-à-vis des actionnaires. Si on se vante d’être attentifs à la diversité, ça ne doit pas seulement être sur les valves écrites en grand à l’entrée de l’entreprise, ça doit être une réalité à tous les niveaux de responsabilité. Certaines sociétés se préoccupent déjà de cela est engagent des managers de diversité, par exemple. Le management de la diversité est une vraie tendance dans le monde des ressources humaines aujourd’hui. Les choses évoluent, certaines entreprises y sont attentives, même si c’est encore trop lent.