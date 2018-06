La direction du groupe Mestdagh évoque désormais le chiffre de 340 pertes d'emplois

La direction du groupe Mestdagh a affiné mercredi, lors d'une nouvelle réunion programmée dans le cadre de la procédure Renault, le chiffre des pertes d'emplois liées à la restructuration en cours. Selon la CSC, elle a avancé le chiffre de 340 pertes d'emplois pour les seuls magasins.

La différence entre ces 340 pertes d'emplois et les 450 précédemment annoncées provient du retrait des travailleurs du dépôt et de la centrale dans le calcul des pertes d'emplois. "Toutefois, cela ne signifie pas forcément qu'il n'y aura pas de départ au dépôt et à la centrale parmi les personnes éligibles pour un RCC (Régime de chômage avec complément d'entreprise)", a indiqué Evelyne Zabus, permanente CSC.

La rencontre entre direction et syndicats a également été l'occasion de détails sur la nouvelle organisation des magasins. "A ce niveau, les détails reçus sur le calcul de la productivité ne sont pas forcément rassurants", a indiqué Evelyne Zabus.

Des assemblées du personnel sont programmées jeudi dans les magasins du groupe.