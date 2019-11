La dette publique américaine atteint des sommets

En 2016, Donald Trump affirmait pouvoir réduire la dette

Mais il est un autre paramètre qui n’est pas tout à fait aussi réjouissant et qui ne peut être totalement négligé : le déficit budgétaire s’approche des mille milliards de dollars, ce qui a entre autres pour effet de gonfler la dette publique américaine qui vient d’atteindre 23.000 milliards de dollars. De quoi susciter l’inquiétude des experts, comme le président de la Commission du Budget du Sénat, le républicain Mike Enzi, qui a récemment affirmé que "la trajectoire budgétaire actuelle est insoutenable. Alors que les recettes de l’Etat augmentent, ses dépenses caracolent deux fois plus vite. On ne peut plus ignorer ces défis budgétaires auxquels fait face notre nation". Et dans un rapport récemment publié, le Congressional Budget Office (CBO), qui est une agence fédérale non partisane composée d’élus démocrates et républicains, a lui aussi exprimé son inquiétude par rapport aux "graves conséquences sur le budget et l’économie du pays d’une dette aussi élevée".

Pour l’instant, Donald Trump s’est abstenu de faire des commentaires sur cette énorme dette publique. Lorsqu’il était en campagne pour devenir président, en 2016, il avait affirmé qu’il pourrait faire disparaître la dette (à l’époque de 19.000 milliards de dollars) en huit ans. "Nous ne sommes pas un pays riche" avait-il déclaré dans les colonnes du Washington Post, "nous devons nous débarrasser de cette dette. Je crois que je pourrais le faire assez rapidement, je dirais sur une période de huit ans", laissant entendre qu’il y parviendrait en renégociant des accords commerciaux et en créant des excédents commerciaux. Depuis son arrivée à la Maison Blanche, Donald Trump a bel et bien entamé la renégociation d’accords commerciaux, notamment avec la Chine. Mais la dette, elle, n’a pas cessé de poursuivre sa croissance. Comme cela avait été le cas pendant le mandat de Barack Obama, où elle avait presque doublé, passant en huit ans de 10.600 à 19.900 milliards de dollars.