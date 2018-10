La croissance wallonne ralentit, plombée par les exportations

L’optimisme des entreprises retombe un peu en Wallonie. La croissance des affaires au premier semestre de cette année est sensiblement en dessous de leurs attentes, essentiellement à cause des exportations. Elles ont ralenti cette année, mais globalement les entreprises wallonnes se portent bien. Les carnets de commandes sont remplis, la rentabilité est bonne et les salaires ne dérapent pas, mais au niveau macro on doit se contenter d’une croissance économique autour de 1,5%. Ce n’est pas mal, mais ça pourrait être mieux.

Le problème est que les entreprises wallonnes ne créent pas autant de valeur qu’elles le pourraient. Elles sont un peu ralenties dans leur élan, pas seulement d’ailleurs à cause d’une demande extérieure un peu moins vigoureuse. En fait, certaines entreprises wallonnes ont dû refuser des commandes faute de trouver le personnel qualifié dont elles ont besoin sur le marché de l’emploi. C'est ce que constate Didier Paquot, directeur du département économique à l’Union wallonne des entreprises : "On voit beaucoup d’entreprises qui refusent des commandes parce qu’elles ne peuvent pas engager le personnel pour les remplir. Et donc, là encore, pour une entreprise, c’est embêtant mais ce n’est pas très grave puisque le carnet de commandes est plein. Mais au niveau macroéconomique, que des entreprises refusent des carnets de commandes a évidemment un impact important sur la croissance globale. Et donc, beaucoup d’entreprises nous disent qu’elles cherchent des personnes qu’elles ne trouvent pas".

Profils des candidats

30.000 emplois seraient vacants en Wallonie, alors que le taux de chômage reste élevé, autour de 9%. Difficile de trouver des ingénieurs, des techniciens qualifiés, mais aussi des commerciaux. Petit exemple concret : Quentin Ghion, le directeur commercial de la firme ActiveMe à Louvain-la-Neuve. Pour lui, la difficulté est de trouver un bon commercial qui accepte de partir prospecter au Moyen-Orient pendant deux ou trois mois, et ça cale sur d’autres points, dit-il : "Ce qui est très important pour nous, c’est que le profil du candidat colle aux nouvelles technologies, c’est-à-dire qu’il ait un attrait et qu’il ait une certaine connaissance — bien sûr dans la mesure du possible, parce qu’il y a la formation derrière. Il y a aussi les langues, étant donné qu’on est de plus en plus au Moyen-Orient, donc l’anglais est très clairement un vrai prérequis, et s’il parlait arabe ce serait encore mieux".

Et pourtant, les candidats ne manquent pas, ils en ont rencontré une douzaine la semaine passée. Deux correspondaient parfaitement aux critères de l’entreprise, mais finalement ce sont eux qui ont décliné l’offre. Sans doute la taille de l’entreprise — 10 salariés seulement, cela peut faire peur à certains — et sans doute aussi le fait que le Moyen-Orient, quand on adore la "tech", c’est peut-être un peu moins excitant que la Californie.

Métiers en pénurie

Les pouvoirs publics ont pris des mesures pour faire en sorte que plus de demandeurs d’emploi soient formés aux métiers en pénurie, mais ça ne suffira pas. Pour Olivier de Wasseige, administrateur délégué de l’Union wallonne des entreprises, il faut encore en faire plus, "notamment pour stimuler les parcours de formation dans les métiers notamment scientifiques, techniques, ingénierie, mathématiques, etc. où nous avons un manque de personnes qui sortent avec un diplôme dans ces matières scientifiques. La moyenne européenne est de 24%, en communauté Wallonie-Bruxelles, seuls 12% des diplômés sortent avec un diplôme scientifique". Et bien sûr, dit-il, les entreprises doivent prendre leur part du travail en formant leurs salariés, les anciens comme les nouveaux engagés. Mais elles ne doivent pas, dit-il, baisser leurs standards de recrutement, leurs exigences, car dans un monde compétitif, le haut niveau de compétence des salariés doit permettre de compenser des coûts salariaux élevés.