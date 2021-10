La crise du prix de l'énergie aura aussi un impact sur l'horticulture sous serre

La crise de l'énergie aura aussi un impact sous l'horticulture sous serre en Flandre, indique jeudi l'organisation agricole flamande Boerenbond. Aux Pays-Bas voisins, une cellule de crise a été mise en place en réponse à la forte hausse du prix de l'énergie.

Selon le Boerenbond, une grande partie des entreprises flamandes vont utiliser moins d'énergie ces prochains mois. Certaines arrêteront par exemple leur production plus tôt ou commenceront plus tard afin de ne pas avoir à chauffer (ou moins) pendant les mois d'hiver les plus froids.

Les producteurs flamands prennent également des mesures pour économiser l'énergie: des écrans énergétiques ou de protection sont placés sur les serres, qui devraient servir en quelque sorte d'isolant. Les serres sont également déshumidifiées, ce qui signifie que moins de chauffage est nécessaire.

Le Boerenbond espère que le gouvernement prendra des mesures pour protéger les agriculteurs et les consommateurs. "Bien que cela puisse être mieux coordonné au niveau européen", estime la porte-parole Vanessa Saenen.