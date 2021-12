La crise a fait baisser de 17% le chiffre d’affaires des concessionnaires auto en 2020

L’an dernier, la crise du coronavirus, due entre autres au confinement et aux problèmes de production, a fait chuter le chiffre d’affaires des concessionnaires automobiles de près de 17%. Les bénéfices ont, eux, baissé de plus de 8%, a indiqué mercredi la fédération du secteur automobile Traxio, sur la base d’une enquête réalisée par IDEA Consult.

Les marges ont légèrement augmenté en 2020 (+ 0,1%), mais Traxio souligne que les marges se sont adaptées à un chiffre d’affaires beaucoup plus faible, et que le secteur a donc été "sévèrement touché par la crise, malgré les mesures de soutien du gouvernement et de certains importateurs".

Les marges brutes (en pourcentage du chiffre d’affaires) des concessionnaires sont donc passées de 2,48% à 2,58%. Les marges nettes ont également augmenté de 0,1% pour atteindre 1,49% pour les concessionnaires. "Lorsque nous examinons l’évolution historique par rapport à 2016, nous constatons que les marges nettes des concessionnaires ont diminué de 14%", selon Traxio. Le taux d’endettement moyen a de nouveau augmenté en 2020, passant de 62,5% à 64,4%.

Selon Henri de Hemptinne, président du GDA, la fédération des distributeurs de marque au sein de Traxio, la crise aura des conséquences à long terme, largement influencées par des changements importants dans le comportement des consommateurs. "Je pense d’abord au télétravail – qui entraîne une diminution du nombre de kilomètres parcourus, une prolongation des contrats de leasing et le choix de plus petites voitures de société – ainsi qu’à la découverte de moyens de transport alternatifs et à l’intérêt croissant pour les véhicules hybrides ou électriques."