La Cour européenne confirme le droit d'accès aux rapports d'études cliniques sur les médicaments

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu mercredi son arrêt dans la double affaire opposant l'Agence européenne des médicaments (EMA) à plusieurs firmes pharmaceutiques. La décision de la CJUE confirme l'application du principe de publicité des rapports d'études cliniques, à la joie des organisations Test-Achats, Kom op tegen kanker, le Fonds anticancer et le Centre belge d'information pharmacothérapeutique (CBIP). "La CJUE maintient ainsi l'une des sources d'information les plus importantes sur l'efficacité et la sécurité des médicaments", indiquent ces dernières dans un communiqué.

La CJUE a confirmé mercredi que l'EMA était autorisée à rendre publics les rapports soumis par trois sociétés pharmaceutiques en vue de demander l'autorisation de mise sur le marché de médicaments.

Les entreprises considéraient que ces rapports devaient être présumés confidentiels et que leur divulgation pouvait nuire à leurs intérêts commerciaux. La CJUE n'a donc pas accepté ces arguments.

"Cette décision valide la politique de transparence que l'EMA avait adoptée jusqu'à présent", se réjouissent les organisations Test-Achats, Kom op tegen kanker, le Fonds anticancer et le CBIP. Depuis 2016, l'EMA publie systématiquement les rapports relatifs aux médicaments dont elle traite les demandes de mise sur le marché.