La contrefaçon coûte 2 milliards d'euros chaque année aux entreprises belges

Tous les ans, les entreprises belges perdraient 2 milliards d'euros de ventes à cause de la contrefaçon, selon l'Office européen de la propriété intellectuelle qui a chiffré le manque à gagner, écrit Le Soir mercredi.

Au total, tous les ans, les entreprises belges perdraient 2 milliards d'euros de ventes, soit 6,8 % des ventes. Cela représente 183 euros par tête d'habitant. Chaque année, ce sont en outre 8169 emplois qui seraient perdus dans le pays.

On veut informer les gens des conséquences de leurs choix

L'étude de l'Office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO) a chiffré le coût de la contrefaçon pour l'Europe et la Belgique, en analysant treize secteurs connus pour être vulnérables. Les secteurs les plus touchés sont ceux des médicaments (879 millions), des vêtements (596 millions) et des cosmétiques (240 millions).

La contrefaçon ne concerne plus que les produits de luxe, mais aussi des produits à bas coût, observe Le Soir. L'EUIPO veut "démontrer que la propriété intellectuelle est bonne pour la création d'emplois et pour l'économie. Et qu'à l'inverse, faire le choix de la contrefaçon, c'est mettre des emplois en danger. On veut informer les gens des conséquences de leurs choix", insiste Luis Berenguer, porte-parole.