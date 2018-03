La compagnie Flixbus lance une offre de liaisons domestiques en Belgique

La société de transport européenne Flixbus lancera dès fin avril ses premières liaisons de bus nationales en Belgique, a-t-elle annoncé ce mardi. Avec des lignes entre Bruxelles et Anvers, Liège et Ostende ou encore Louvain et Gand, Flixbus se présente comme le premier opérateur privé à fournir des liaisons domestiques longues distances.

Flixbus est entré en 2013 sur le marché Allemand avec ses bus verts modernes et son approche digitale. La société est arrivée en Belgique deux ans plus tard et propose actuellement 21 liaisons internationales depuis le pays. Les lignes Bruxelles-Amsterdam et Bruxelles-Paris sont les plus populaires.

"Nous sommes ravis de pouvoir désormais proposer des lignes domestiques", affirme Jesper Vis, directeur général pour le Benelux. Une connexion entre Bruxelles et Anvers est déjà disponible et une vingtaine de trajets entre des villes belges seront effectués dès fin avril.

Des prix allant de 3,99 euros à 5,99 euros

Parmi les nouvelles lignes, on trouve notamment Bruges-Bruxelles, Anvers-Bruges, Liège-Bruxelles, Verviers-Liège, Verviers-Anvers ou encore Gand-Liège à des prix allant de 3,99 euros à 5,99 euros. Les fréquences seront progressivement renforcées en fonction du succès des différentes offres, a expliqué l'entreprise mardi.

Par ailleurs, de nouvelles connexions internationales vers la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse seront proposées dès avril 2018.

Flixbus se charge du marketing, de la vente et de la planification ainsi que du développement technologique, mais a désigné l'entreprise Staf Cars, basée à Lommel, comme partenaire pour opérer la flotte au quotidien.

En 2017, 1,3 million de personnes ont utilisé le service de Flixbus depuis et vers la Belgique, ce qui a permis à la société d'atteindre la rentabilité sur le sol belge. Elle souhaite toucher deux millions de clients en 2018. En tout, Flixbus couvre aujourd'hui 250.000 connexions quotidiennes en Europe, reliant 1.400 destinations dans 27 pays.