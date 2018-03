La compagnie de ferries Scandlines vendue pour 1,7 milliard d'euros

L'investisseur financier britannique 3i a annoncé lundi avoir cédé sa participation dans la compagnie de ferries germano-danoise Scandlines à un consortium britannique pour 1,7 milliard d'euros.

Les acquéreurs, les groupes britanniques d'investissement First State Investments et Hermes Investment Management, prennent respectivement 50,1% et 14,9%.

3i détenaient 100% du capital de Scandlines depuis 2013, a toutefois racheté 35% de ses parts.

"Scandlines a été un excellent investissement et notre réinvestissement dans la société - en collaboration avec First State et Hermes Investment Management - reflète notre confiance dans la poursuite du succès", a souligné Peter Wirtz, associé chez 3i, dans le communiqué.

Scandlines, qui possède huit ferries, exploite des liaisons maritimes entre l'Allemagne et le Danemark, mais aussi entre la Suède et le continent européen. Elle propose 42.000 départs par an.