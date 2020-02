La compagnie aérienne turque AtlasGlobal fait faillite

La compagnie aérienne turque AtlasGlobal a déposé le bilan, ont annoncé vendredi les autorités aériennes locales. L'entreprise, qui n'a pas encore confirmé l'information, a cloué au sol tous ses avions.

Cela faisait un certain temps déjà que la compagnie rencontrait des problèmes financiers. Elle aurait notamment souffert des attentats en Turquie en 2015 et 2016 et des soubresauts de la lire turque.

En novembre, l'entreprise avait déjà annulé tous ses vols avant de les reprendre fin décembre.

Les médias turcs spéculaient cette semaine sur une faillite imminente. AtlasGlobal vole avec 25 avions vers des destinations nationales et étrangères.

La société turque ne dessert pas Brussels Airport.