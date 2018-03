La compagnie aérienne LATAM transfère 2 vols hebdomadaires de Schiphol à Brussels Airport

La compagnie aérienne sud-américaine LATAM transférera, dès la semaine prochaine, deux vols cargo hebdomadaires de Schiphol à Brussels Airport, a confirmé Air Logistics, le représentant de LATAM en Belgique.

Le premier vol de LATAM Cargo vers Zaventem est planifié le 5 avril. La société reliera deux fois par semaine, à l'aide d'un Boeing 767, Santiago à Bruxelles via Miami. Le jeudi, l'appareil quittera Bruxelles pour Sao Paulo et le dimanche il reliera Bruxelles à Santiago via Francfort.

"LATAM Cargo transfère deux de ses quatre vols hebdomadaires de Schiphol à Bruxelles", précise Jeremy Henno d'Air Logistics. "Ils y sont repositionnés en raison d'une restriction des vols à l'aéroport d'Amsterdam."

"Le 767 peut transporter 40 voire 45 tonnes par vol", explique une porte-parole de l'aéroport bruxellois Anke Fransen. "La quantité transportée peut donc aller jusqu'à 180 tonnes par semaine."

L'aéroport de Schiphol est complètement saturé. Plusieurs entreprises ont déjà dû déplacer une série de vols à la fin de l'an dernier. Brucargo, la partie fret de Brussels Airport, a notamment accueilli des vols cargo de Singapore Airlines et Emirates. AirBridgeCargo a préféré l'aéroport de Liège.