La compagnie aérienne KLM annonce la suppression de 4500 à 5000 postes dans les années à venir

En raison de la crise du Coronavirus, KLM va couper un total de 4500 à 5000 pistes dans les années à venir. La compagnie aérienne néerlandaise l'a annoncé ce matin, rapportent nos confrères de la NOS.

Dans un communiqué de presse, KLM écrit qu'elle va réduire ses effectifs, notamment en ne prolongeant pas les contrats temporaires (1500 ETP), en mettant en place un régime de départ volontaire (2000 ETP) et en jouant sur les départs spontanés (au moins 500 ETP par an en 2020 et 2021).

Lors de la présentation des chiffres trimestriels ce jeudi, la compagnie annonçait que les pertes lors du deuxième trimestre ont encore augmenté pour atteindre 493 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a chuté de 75 %. En outre, le groupe s'attend à devoir rembourser 1,6 milliard d'euros aux consommateurs en raison de l'annulation de voyages aériens.