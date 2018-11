La compagnie aérienne britannique Flybe, en difficultés, se met en vente

La compagnie aérienne britannique à bas coût Flybe a annoncé mercredi se mettre en vente et être en discussion avec de potentiels acquéreurs, au moment où elle accumule les difficultés financières sur un marché très concurrentiel. Le groupe indique ainsi examiner plusieurs options pour répondre aux défis actuels de l'industrie aérienne et satisfaire ses actionnaires, dont une vente potentielle de la compagnie.

Flybe dessert 14 pays depuis le Royaume-Uni et d'autres pays européens. Elle assure notamment des vols depuis Anvers vers Londres Southend.

La compagnie explique être déjà en discussions avec de possibles acquéreurs, sans fournir davantage de détails. Selon Sky News, le groupe britannique Stobart, spécialisé dans les infrastructures, pourrait être un prétendant après avoir déjà tenté de racheter Flybe cette année mais avec une fin de non recevoir de la compagnie.

Flybe n'a eu d'autres choix compte tenu des turbulences financières qu'elle traverse, avec notamment un avertissement sur résultat lancé le mois dernier, prévenant alors s'attendre à des pertes pour son exercice 2018-2019.

Son cours de Bourse a en outre perdu les trois quarts de sa valeur depuis septembre, signe des doutes des investisseurs sur l'avenir du groupe.

Mercredi, Flybe a également publié ses résultats pour le premier semestre (achevé fin septembre), qui montrent un bénéfice après impôt divisé par plus de 2, à 7,4 millions de livres, pour un chiffre d'affaires en légère baisse à 409 millions de livres.

La compagnie évoque la hausse des coûts du carburant ou encore l'impact de la faiblesse de la livre, tout comme un ralentissement du marché européen du court-courrier.

Créée en 1979 et basée à Exeter dans le sud-ouest de l'Angleterre, Flybe transporte huit millions de passagers par an et possède une flotte de 78 avions, qu'elle entend réduire à 70.