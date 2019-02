La Commission européenne rejette la fusion entre Alstom et Siemens

La Commission européenne, gendarme de la concurrence en Europe, a rejeté mercredi le projet de fusion entre le constructeur ferroviaire français Alstom et l'allemand Siemens, a annoncé la commissaire Margrethe Vestager.

Siemens et Alstom sont des leaders mondiaux du secteur du transport ferroviaire. Les deux entreprises possèdent un vaste éventail de produits et sont en concurrence dans le cadre de marchés concernant la fabrication et la fourniture de matériel roulant pour des lignes à grande vitesse, des lignes principales et des lignes urbaines, mais aussi de solutions de signalisation pour certaines de ces lignes.

Chargée de veiller à ce que l'union annoncée entre Alstom et les activités ferroviaires de Siemens en Europe n'écrase pas les plus petits groupes ou ne menace les prix, Mme Vestager avait exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes par le passé quant à la position dominante qu'aurait le nouvel ensemble dans la signalisation ferroviaire et les trains à grande vitesse.

Vives réactions

"Protéger les intérêts des clients localement ne signifie pas se priver d'être sur un pied d'égalité avec des pays leaders comme la Chine et les Etats-Unis", a déclaré Joe Kaeser, le patron de Siemens, estimant que "les élections européennes à venir constituent une opportunité unique de bâtir l'Europe du futur, y compris dans le champ de la politique industrielle."