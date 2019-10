La Commission débloque 1,6 million pour aider 400 licenciés des hypermarchés Carrefour en Wallonie

La Commission européenne a proposé vendredi d'accorder une enveloppe de 1,6 million d'euros pour aider 400 travailleurs licenciés des hypermarchés Carrefour en Wallonie à trouver un nouvel emploi, a annoncé la commissaire à l'Emploi, la belge Marianne Thyssen.

Ce faisant, l'exécutif répond à une demande de la Région wallonne, qui avait sollicité un soutien du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM). En Belgique, 1.019 personnes avaient été licenciées l'an dernier par la chaîne de grande distribution.

La Belgique s'attend à ce qu'ils aient un effet négatif particulièrement important en Wallonie

Mme Thyssen (CD&V) justifie l'intervention du Fonds pour la seule Wallonie "en raison de la situation particulièrement difficile en matière d'emploi" dans cette région.

"Bien que les licenciements concernent l'ensemble du pays, la Belgique s'attend à ce qu'ils aient un effet négatif particulièrement important en Wallonie. Les effets attendus sont liés à la rareté des emplois et aux difficultés de redéploiement des travailleurs âgés de plus de 50 ans. En 2018, le taux de chômage en Wallonie (8,6 %) était plus de deux fois supérieur au taux de chômage en Flandre (3,5 %)", expose la commissaire.

L'intervention du FEM permettra aux anciens travailleurs concernés, ainsi qu'à 330 jeunes de moins de 25 ans ne travaillant pas et ne suivant pas d'études ni de formation (NEET), de bénéficier de services d'orientation professionnelle, d'une aide à la recherche d'emploi, de formation professionnelle, d'une promotion de l'esprit d'entreprise et de contributions pour créer leur propre entreprise.

Un cofinancement

Comme toujours, l'intervention prend la forme d'un cofinancement. Le coût total du train de mesures est estimé à 2,7 millions d'euros, dont 1,6 million seront pris en charge par le FEM. Du moins si le Parlement européen et le Conseil des ministres de l'UE donnent leur feu vert, ce qui ne devrait pas poser de problème.

Par le passé, le FEM est déjà intervenu en Belgique pour de grandes vagues de licenciements comme celles de Carsid, Arcelor, Ford Genk ou Caterpillar.

Pas question pour autant, pour la Commission, de mettre en cause le libre-échange. "La libéralisation des échanges avec le reste du monde a des effets globalement positifs sur la croissance et l'emploi", réaffirme l'exécutif.

"Mais elle peut aussi provoquer des réductions d'effectifs, en particulier dans des secteurs vulnérables et parmi les travailleurs peu qualifiés", raison pour laquelle "le FEM a été mis en place dans un esprit de solidarité européenne et pour aider ceux qui doivent s'adapter aux conséquences de la mondialisation."