La Commission Communautaire Française de Bruxelles aura un budget en équilibre pour 2019

La Commission Communautaire française de Bruxelles aura un budget en équilibre à hauteur de 509 millions d'euros pour 2019. Ainsi en ont décidé ce jeudi les ministres francophones du gouvernement bruxellois qui sont aux commandes de cette institution en charge d'une série de matières liées aux personnes au profit du million d'habitants francophones de la capitale. De son côté, le gouvernement bruxellois s'est mis d'accord sur les principes généraux qui guideront la confection du budget régional. Ils se sont engagés à maintenir celui-ci également en équilibre tant pour l'ajustement de l'exercice 2018, que pour l'initial 2019.

Selon le ministre bruxellois du Budget Guy Vanhengel, l'objectif est de finaliser le tout d'ici la rentrée parlementaire de septembre et la déclaration de rentrée qui sera lue par le ministre-président. Les documents complets seront déposés au parlement pour le 31 octobre au plus tard.

A la Cocof, malgré un contexte financier difficile, le projet de budget permettra à celle-ci de continuer à investir dans de nouvelles infrastructures tant dans le secteur de la petite enfance que du sport, de l'enseignement ou de la politique en faveur des personnes handicapées.

Les moyens consacrés à la formation professionnelle restent importants et connaissent même une augmentation.

Des projets financés

Pour ce qui concerne l'Enseignement, il se confirme que plus de 20 millions d'euros seront investis dans la construction d'une nouvelle école à pédagogie active sur le campus du Ceria, à Anderlecht.

La réalisation du plan pluriannuel d'investissement dans l'accueil et l'hébergement des personnes handicapées sera poursuivi par la création de 80 nouvelles places à Bruxelles avec les projets CREB 2 à Anderlecht, Espoir et Joie à Berchem et La Cîme (ASBL La Famille) à Uccle.

Du communiqué commun des ministres francophones, il ressort également que des moyens nouveaux ont pu être dégagés pour renforcer la politique d'accueil des primo-arrivants, en ce compris l'offre en cours de langue.

Le volume d'emplois dans le secteur de la santé (services ambulatoires et prévention) ainsi que les services à destination des Bruxellois(es) seront garantis. Le budget de 2019 permettra de renforcer la mise en œuvre du plan stratégique de promotion de la santé. Celui-ci sera amplifié pour les projets liés à l'alimentation saine et aux activités physiques ainsi que pour la prévention des IST et des maladies sexuellement transmissibles.