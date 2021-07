La CNE dépose un préavis de grève dans les hôpitaux pour le 13 septembre

Face au refus des fédérations d'employeurs de signer lundi cinq conventions collectives de travail dans les hôpitaux, la Centrale nationale des employés (CNE) a déposé un préavis de grève pour le 13 septembre, date de la prochaine réunion de commission paritaire, a annoncé mardi le syndicat chrétien. Ce dernier dénonce un blocage orchestré par les directions autour de la mise en place des réseaux hospitaliers.

La journée de grève du 17 juin, menée en front commun par la CNE, les syndicats socialiste SETCa et libéral CGSLB pour dénoncer la pression subie par le personnel de soins de santé après plus d'un an de pandémie de coronavirus, "n'a manifestement pas suffi", dénonce la CNE. "La commission paritaire tenue ce 12 juillet, qui devait être l'occasion de signer cinq conventions collectives de travail (CCT), s'est conclue par un fiasco total : en refusant de signer la CCT qui encadre la constitution des réseaux hospitaliers, les fédérations d'employeurs bloquent la signature de l'ensemble du 'paquet'" négocié, soit les cinq CCT.

Ces cinq conventions portent sur les horaires prestés par le personnel hospitalier, les contrats octroyés, la formation continue des soignants, la formation des représentants du personnel face à la complexification des réglementations et, nerf de cette confrontation entre patronat et syndicat, la mise en place des réseaux hospitaliers. Concernant ce dernier point d'accroche, "les organisations syndicales l'ont signée, le gouvernement l'a signée, seules les fédérations d'employeurs n'ont pas approuvé le texte", souligne Yves Hellendorff, secrétaire national Non Marchand de la CNE.

"Faute de signature (des CCT, NDLR) à cette date, la rentrée s'annonce orageuse!", conclut la CNE.