La Chine veut poursuivre sa politique d'ouverture commerciale

La Chine entend poursuivre sa politique d'ouverture commerciale et de réduction des tarifs douaniers, a déclaré samedi à Sofia le Premier ministre chinois Li Keqiang au lendemain de l'entrée en vigueur de droits de douane américains de 25% sur 34 milliards de dollars d'importations chinoises.

"L'ouverture a été un moteur clé du programme de réforme de la Chine, donc nous allons continuer à nous ouvrir plus largement au monde, y compris en donnant un accès plus large au marché aux investisseurs étrangers et pour les produits étrangers qui répondent aux besoins des consommateurs chinois", a déclaré le chef du gouvernement lors d'un discours à l'occasion d'un sommet entre Pékin et 16 pays d'Europe centrale et orientale.

Il a également assuré que Pékin allait continuer à "réduire les tarifs d'importation sur le marché chinois".

Nouveaux tarifs douaniers

La veille, le Premier ministre avait réagi à l'instauration de nouveaux tarifs douaniers américains affectant 818 produits chinois en assurant qu'"une guerre commerciale ne profite à personne (...) car elle nuit au commerce libre et au processus multilatéral".

Il avait aussi prévenu que "si une partie augmente les droits de douane, la Chine prendra des mesures de rétorsion".

Lors de ce sommet régional annuel visant à développer la coopération économique entre la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale, Li Keqiang et les dirigeants bulgares ont également annoncé la création dans la région d'un "centre d'étude de la législation de l'UE par les entreprises chinoises".

Il s'agit "d'aider les investisseurs chinois à comprendre les lois, les règles à suivre et les risques à éviter" pour renforcer la coopération économique entre la Chine, l'UE et les Balkans, a indiqué le Premier ministre chinois.