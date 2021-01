La Chine, seul pays avec un PIB positif en 2020, mais est-ce que ça suffit vraiment ?

Alors que la plupart des grandes économies restent en récession, la Chine est le seul pays à dégager une croissance économique positive, on parle de 2,3% en 2020 mais attention, ce PIB (Produit Intérieur Brut) est tout de même le plus bas depuis plus de 40 ans. Le PIB mesure l’ensemble des richesses économiques produites par un pays sur un an mais du coup, est-ce que ce score est suffisant pour la Chine ?

Pour Philippe Ledent, expert économiste chez ING, ce résultat de 2,3% est une "performance inouïe malgré le choc économique ".

Rappelez-vous, la Chine a été le premier pays touché par l’épidémie, la Chine a connu au premier trimestre 2020 un repli historique de sa croissance (-6,8%), après des mesures de confinement sans précédent qui ont plombé l’activité. Le creux économique s’est donc déroulé beaucoup plus tôt qu’en Europe ou aux Etats-Unis.

L’amélioration progressive des conditions sanitaires à partir du printemps a toutefois permis au produit intérieur brut (PIB) de rebondir. Il s’est affiché en hausse de 6,5% sur un an au dernier trimestre, soit son niveau pré-pandémie, a indiqué lundi le Bureau national des statistiques (BNS).