La Chine impose de nouveaux droits de douane sur 75 milliards de dollars d’importations américaines

La Chine a annoncé vendredi qu’elle allait imposer de nouveaux droits de douane sur un total de 75 milliards de dollars d’importations en provenance des Etats-Unis en deux temps, le 1er septembre puis le 15 décembre, en représailles aux taxes douanières supplémentaires que prévoit d’instaurer prochainement Washington.

Ces tarifs douaniers supplémentaires évolueront dans une fourchette comprise entre 5% et 10% et porteront sur 5078 produits américains, ont précisé les autorités chinoises chargées des droits de douane.

Cette annonce a fait plonger dans le rouge les principales places boursières européennes. Aux Etats-Unis, le Dow Jones Industrial Average, perdait 0,44% à 26.137,27 points vers 13h45 GMT. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, baissait de 0,59% à 7944,30 points et l’indice élargi S & P 500 reculait de 0,48% à 2908,86 points. La Bourse de New York avait clôturé en ordre dispersé jeudi, le Dow Jones progressant de 0,19% et le Nasdaq cédant 0,36%.