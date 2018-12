La Chine honore ses milliardaires et le Forum de Davos

La Chine a récompensé mardi 110 personnalités chinoises et étrangères pour leur contribution aux réformes économiques des 40 dernières années, dont des patrons milliardaires et le fondateur du Forum de Davos, symbole du capitalisme mondial.

Le Parti communiste chinois (PCC) a célébré en grand pompe, dans le cadre solennel du Palais du peuple à Pékin, l'anniversaire du coup d'envoi le 18 décembre 1978 des transformations qui ont propulsé le pays au rang de deuxième puissance économique mondiale, quitte à jeter de facto aux orties l'orthodoxie marxiste.

Assises en tribune d'honneur, les personnalités honorées avaient pris place à quelques mètres du président Xi Jinping.

Parmi les 100 Chinois à figurer sur une liste de "pionniers de la réforme" se côtoient plusieurs milliardaires qui ont révolutionné internet: Jack Ma, l'homme le plus riche de Chine et patron du géant du commerce en ligne Alibaba, Pony Ma, fondateur du groupe Tencent et Robin Li, du moteur de recherche Baidu.

Le pays asiatique compte le plus grand nombre de milliardaires en dollars au monde, selon le Hurun Report, un éditeur de magazines qui en a dénombré 620 cette année.

D'autres personnalités ont été honorées, dont un astronaute, des scientifiques du secteur de la défense, un défenseur de l'environnement et plusieurs sportifs, notamment l'ex-star du basket Yao Ming.

Une "Médaille de l'amitié pour la réforme de la Chine" a été en outre décernée à 10 étrangers.

Parmi eux figure Klaus Schwab, fondateur du Forum économique mondial de Davos (Suisse), grand rendez-vous annuel acquis à la cause du capitalisme libéral. L'Allemand, présent au Palais du peuple, a été loué pour sa "promotion des échanges et de la coopération économiques avec la Chine".