La Chine dépose une nouvelle plainte à l'OMC contre Washington sur les droits de douane

Le ministère chinois du Commerce a annoncé vendredi qu'il avait déposé une nouvelle plainte auprès de l'OMC contre Washington à propos des droits de douane américains, selon l'agence officielle d'informations Chine Nouvelle.

Sur le coup de minuit, heure de Washington, les Etats-Unis ont imposé des droits de douane de 25% sur quelque 34 milliards de dollars de machines chinoises, d'articles électroniques et d'équipements de haute technologie, déclenchant des mesures de représailles de la part de Pékin qui a qualifié cette situation de "plus grande guerre dans l'histoire de l'économie" entre les deux plus grandes économies du monde.

En réponse, "la Chine a déposé une nouvelle plainte à l'OMC ... à propos des droits de douane formellement appliqués par les Etats-Unis", a indiqué Chine Nouvelle, citant un communiqué du ministère du Commerce.