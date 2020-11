La chaîne néerlandaise de supermarchés Jumbo ouvre son 6e magasin en Belgique

Si le lancement de Jumbo sur le marché belge a été quelque peu retardé en raison de l'épidémie de coronavirus, la chaîne de supermarchés néerlandaise estime que sa première année de présence est "réussie" compte tenu des circonstances. C'est ce qu'a confié mercredi le directeur général belge Peter Isaac, à l'occasion de l'ouverture du sixième magasin belge. "L'ambition d'en ouvrir une centaine demeure, nous avons encore beaucoup à faire."

Le sixième magasin de Jumbo en Belgique a ouvert ses portes mercredi matin à Ranst, près d'Anvers. Quatre des six commerces de l'enseigne déjà existants se trouvent d'ailleurs dans la province d'Anvers. Selon Peter Isaac, cette concentration est toutefois une coïncidence et il assure que l'entreprise a encore beaucoup de projets en cours dans toute la Flandre. Deux magasins doivent d'ailleurs ouvrir cette année à Hasselt et à Beveren.

Jumbo clôturera probablement l'année 2020 avec huit magasins. Fin 2019, l'ambition était pourtant encore de douze à quinze emplacements, avec un objectif ajusté ensuite à dix en mai. "Mais huit magasins, c'est un bon résultat compte tenu des circonstances", explique Peter Isaac. "Plus important encore, la satisfaction des clients dans les différents magasins est élevée. Nous voyons également nombre d'entre eux qui choisissent Jumbo pour leurs achats principaux."

Le patron de la filiale belge se montre cependant prudent quant aux nouveaux objectifs pour 2021. "C'est encore une période imprévisible. Mais l'ambition d'ouvrir à terme une centaine de magasins en Belgique demeure."