La chaîne Hilton, qui possède 4 hôtels en Belgique, supprime 2100 emplois dans le monde

La chaîne Hilton qui possède 4 hôtels en Belgique supprime 2.100 emplois dans le monde. Hilton compte 4 hôtels en Belgique deux à Anvers et deux autres à Bruxelles. En raison de la crise du coronavirus, le tourisme a été fortement touché avec une baisse drastique des clients.

Hilton parle de défis sans précédent pour le secteur du voyage et du tourisme en raison de la crise et des mesures de lutte contre l'épidémie de virus. En plus des pertes d'emplois mondiales, Hilton va également mettre en congé des employés plus longtemps, les faire travailler moins et octroyer des salaires plus bas.

►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus

Les mesures sont nécessaires, selon l'entreprise, pour renforcer les finances et réduire les coûts de sortie de crise. "Jamais dans les 101 ans d'histoire de Hilton, l'industrie hôtelière n'a connu une crise mondiale qui a presque complètement arrêté les voyages", a déclaré le PDG Christopher Nassetta.

L'entreprise et ses filiales comptent des milliers d'hôtels dans le monde.