"1+2 gratuits": L'inspection économique s'inquiète des promotions chocs de la chaîne Albert Heijn

La vente à perte est cependant interdite dans notre pays. Selon le magazine Gondola , il semblerait que plusieurs fournisseurs d'Albert Heijn n'étaient pas au courant de leurs promotions chocs. Des promotions susceptibles de lancer une course aux prix les plus bas et c'est exactement cela qui inquiète l'inspection économique. L'organisme pense que ce genre de réclames ne sont pas tenable sur la durée pour tout le secteur.

Véritable coup dur pour les chaînes de magasins concurrentes en Belgique, Colruyt a été forcée de réagir face à ces promotions chocs. La chaîne belge confirme tenir sa promesse de prix les plus bas sur le marché et est, par conséquent, s'est alignée aux tarifs d'Albert Heijn.

Possible en Wallonie ?

La chaîne Albert Heijn étant exclusivement située en Flandre, ces promotions attrayantes n'étaient pas à portée directe des consommateurs wallons et ne le seront probablement pas non plus à l'avenir. Selon Christophe Sancy, rédacteur en chef de Gondola, le groupe auquel appartient Albert Heijn, Ahold Delhaize, a peu de chances de se développer à Bruxelles et en Région wallonne.

L'un des gros avantages que possède Albert Heijn en comparaison avec les autres chaînes belges est qu'une mutualisation des achats avec les Pays-Bas est possible. De ce fait, ces derniers ne doivent pas concevoir des emballages bilingues si ils se cantonnent à la Flandre. De nouvelles étiquettes seraient nécessaires si le groupe se développait de l'autre côté de la frontière linguistique.