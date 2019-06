La chaîne belge Krëfel acquise par le groupe français Boulanger

La chaîne belge Krëfel, spécialisée dans la vente d'appareils électroménagers, informatiques (PC sur mesure, gaming) et audiovisuels (tv et audio, est reprise par le groupe français Boulanger, annoncent mercredi les deux enseignes.

Grâce à ce rapprochement, Boulanger et Krëfel entendent renforcer sur le long terme leur position de leader en France, en Belgique et au Luxembourg.

Krëfel est un groupe belge familial présent en Belgique avec ses 74 magasins sous enseigne Krëfel et au Luxembourg avec ses 11 magasins Hifi International.

"Sensible à l'histoire et aux valeurs de Krëfel et Hifi International qui lui sont proches, Boulanger entend engager son développement à l'international avec cette acquisition qui fait particulièrement sens. Les équipes de Boulanger, de Krëfel et de Hifi International, partagent un ADN commun et nourrissent les mêmes ambitions pour leurs entreprises", peut-on lire dans le communiqué.

Le groupe Boulanger, qui a bâti une stratégie omnicommerce en France basée sur l'équilibre entre l'accessibilité de son offre en ligne et en magasin, souhaite à présent mettre à la disposition des équipes Krëfel et Hifi International sa connaissance de l'omnicanalité ainsi qu'un portefeuille de marques élargi, avec notamment les produits de ses marques propres.

Cette opération de rapprochement reste soumise à l'approbation des autorités de régulation compétentes.