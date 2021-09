La brasserie Duvel Moortgat fête ses 150 ans

Au cours de la Première Guerre mondiale, les bières anglaises, les "Ales", arrivent sur le marché belge et la brasserie Moortgat décide de créer une bière spéciale sur le modèle anglais en 1918. La nouvelle bière est d'abord appelée "Victory Ale" pour commémorer la fin de la guerre, avant d'être commercialisée dès 1923 sous l'appellation Duvel.

La ferme-brasserie Moortgat, devenue plus tard Duvel Moortgat, a été créée en 1871. Au début, elle connaît des hauts et des bas, mais ses bières de haute fermentation sont très appréciées en Belgique.

La brasserie Duvel Moortgat célèbre cette année son 150e anniversaire. Pour l'occasion, l'entreprise est en fête ce dimanche pour célébrer l'événement en présence d'exploitants horeca, de riverains et de passionnés de Duvel.

Actuellement, la quatrième génération de la famille Moortgat dirige la brasserie. Au fil des ans, l'entreprise s'est fortement développée et compte désormais 11 brasseries dans le monde : quatre en Belgique, trois aux États-Unis, une en République tchèque, une en Italie, une aux Pays-Bas et une au Royaume-Uni. La société se concentre sur les bières spéciales parmi lesquelles les marques Duvel, Chouffe, Vedet, Maredsous, De Koninck et Ommegang.

Les employés de Duvel Moortgat issus du monde entier ont sorti une chanson à l'occasion du 150e anniversaire de l'entreprise.

La brasserie a par ailleurs lancé une Duvel 6,66%, qui fait référence à la teneur en alcool, aux six houblons qui sont utilisés dans la bière et au chiffre du diable. Une 'Duvel Distilled' sera lancée plus tard cet automne.

Dimanche, exploitants horeca, riverains et autres zythologues conviés ont pu déguster toutes les bières de la brasserie et découvrir pour la première fois la Duvel Distilled.