La Bourse de Bruxelles a attiré beaucoup de nouveaux investisseurs en 2020

2020 a été une année particulièrement agitée sur les marchés boursiers, avec des baisses spectaculaires suivies de remontées non moins impressionnantes. Une atmosphère a priori peu propice pour attirer de nouveaux investisseurs. Et pourtant ! Ces soubresauts de la planète finance ont attiré une foule de nouveaux investisseurs, souvent jeunes, prêts à acheter et vendre des actions.

Pour ce qui concerne la Belgique, un indicateur résume cet engouement : le nombre des transactions de particuliers a augmenté de 43% en 2020 par rapport à 2019 selon des chiffres publiés par Euronext Bruxelles. Mais c’est au mois de mars que la progression a été la plus spectaculaire, au moment où les grands indices boursiers du monde se sont effondrés.

Les investisseurs particuliers ont apparemment flairé la belle occasion… En tout cas, ils ont investi massivement en multipliant par 3 leurs opérations en mars 2020 par rapport à mars 2019.

Plus de jeunes investisseurs

Ce constat confirme les résultats d’une étude de l’Autorité des Services et Marchés financiers (FSMA) dont les résultats avaient été publiés en mai dernier.

"Les achats et ventes d’actions ont fortement augmenté pendant la période de crise, indiquait cette étude. Entre le 24 février et le 30 avril 2020, le volume d’actions négociées a été jusqu’à cinq fois plus élevé qu’au cours de la période précédente. Le nombre d’actions achetées a été beaucoup plus important que celui d’actions vendues : pendant la période de crise, les investisseurs privés ont acheté des actions du Bel20 pour un montant dépassant de plus de 634 millions d’euros celui de leurs ventes."

Autre élément mis en évidence à l’époque par la FSMA, "les jeunes investisseurs (entre 18 et 35 ans) ont été nettement plus actifs pendant la période de crise : alors qu’au cours de la troisième semaine de février, ils avaient acheté au total pour 2 millions d’euros, ce montant a atteint, durant la dernière semaine de mars, les 21 millions d’euros."

Une prudence qui n’empêche pas la spéculation

Mais ces privés n’ont pas non plus fait n’importe quoi en termes d’investissement boursier. "Les nouveaux investisseurs, constate Vincent Van Dessel, le patron d’Euronext Bruxelles, se sont quand même concentrés sur les sociétés cotées les plus liquides, les valeurs reprises dans l’indice BEL 20 et se sont moins intéressés aux sociétés cotées petites ou moyennes, moins liquides, alors que, traditionnellement, on sait que la liquidité des échanges sur ces valeurs plus modestes provient principalement de l’investisseur particulier ou qu’en tout cas, sa contribution à ce marché est plus importante."

Les nouveaux investisseurs, et les autres d’ailleurs, se sont donc focalisés sur les grandes sociétés cotées comme le brasseur AB Inbev, le groupe chimique Solvay, les banques ING et KBC ou encore les pharma UCB et ArgenX. Signe de prudence, sans doute, et pourtant, autre constat d’Euronext, les particuliers ou du moins certains d’entre eux ont aussi massivement spéculé en utilisant des produits financiers sophistiqués, les options.

"Quand on voit le nombre des transactions sur les contrats d’option, qui augmente de 50% sur un an, souligne Vincent Van Dessel, il est clair que les investisseurs particuliers ont été beaucoup, beaucoup plus actifs sur ce marché."

Sur l’ensemble de 2020, l’indice BEL 20 a reculé de 8,5% par rapport à 2019. Quant à la valeur totale des sociétés cotées à Bruxelles, leur "capitalisation boursière", elle a fondu pour s’élever à 306 milliards d’euros.