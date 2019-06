La Belgique vice-championne du taux des emplois vacants

C’est une performance dont la Belgique se passerait volontiers : notre pays affiche l’un des taux d’emplois vacants les plus élevés de la zone euro. Médaille d’argent pour la Belgique, derrière l’inaccessible Tchéquie. Chez nous, 3,6% des emplois sont considérés comme vacants par Eurostat. Et ce constat n'est guère différent de celui posé il y a exactement un an.

Dans certains secteurs économiques, la pénurie est patente, comme en témoigne Geoffroy Cammermans, administrateur délégué de Dumoulin Aero. " Dans notre domaine, et je pense dans d’autres domaines, il y a une pénurie de gens qu’on peut employer et on est en recherche permanente d’ouvriers pour travailler sur la machine. Aujourd’hui, cela reste un problème énorme parce que nous sommes confrontés à l’obligation de refuser des contrats faute de pouvoir les mener à bien. Il faut quand même savoir que dans l’aéronautique, quand vous refusez quelque chose, vous ne le revoyez jamais passer. Donc, c’est triste. "

D’ailleurs, Dumoulin Aero vient d’avoir la confirmation d’un contrat avec le constructeur Bombardier, un contrat de cinq ans qui pourrait représenter une augmentation du chiffre d’affaires annuel de 10 à 15%, c’est beaucoup. Mais pour l’honorer, il faudra trouver du personnel supplémentaire.

Pertes de revenus et de trésorerie

La pénurie de main-d’œuvre menace véritablement l’équilibre financier de certaines entreprises qui ne peuvent assumer certains contrats. Avec la clé des pertes de trésorerie, de revenus et de capacités d’investissement. Et, parfois, la survie de l’entreprise peut être menacée. C’est ce que relève en tout cas Giovanni Sanna, responsable chez Britte-Mustad, en région liégeoise. " C’était déjà critique il y a cinq ans, mais maintenant c’est la survie des entreprises, notamment liégeoises et wallonnes, qui est menacée parce qu’on n’a plus de personnel, on n’a plus de jeunes qui s’orientent vers les filières techniques. Il y a des décisions ministérielles qui sont prises à contresens de cette possibilité qu’on offrait aux jeunes de commencer très tôt dans l’enseignement technique. Les investissements dans les écoles techniques sont vraiment ridicules. Il y a des centres, comme Technifutur, qui essayent de pallier ce manque de personnel, mais c’est compliqué. "

Les entreprises qui en ont les moyens investissent dans des formations maison

Certaines entreprises vont donc recruter à l’étranger. Le plus simple, c’est évidemment dans le nord de la France, parfois plus loin, au Portugal par exemple, mais dans d’autres pays aussi. Et bien sûr, les entreprises qui en ont les moyens investissent dans des formations maison. C’est le cas par exemple du TEC. Parmi les profils en forte tension pour les recrutements, les chauffeurs de bus. Ce que confirme Stéphane Thiery, le porte-parole du TEC, "Nous avons constitué ce qui s’appelle l’Académie de la mobilité, qui permet des formations dans tous les métiers du TEC, y compris le métier de conducteur. Nous proposons donc à des jeunes qui n’ont pas le permis de conduire un bus, de venir suivre les formations chez nous, de les aider à passer leur permis de conduire et on va aussi les aider à passer ce qui s’appelle le certificat d’aptitude professionnelle, qui est une exigence européenne, obligatoire pour pouvoir conduire un bus en transportant des voyageurs. Cette Académie de la mobilité prend notamment cette formation en charge et va accompagner un candidat chauffeur jusqu’au moment où il aura son permis. "

Pour l’instant, le cadre des chauffeurs est complet au TEC, mais ce n’est pas tout à fait le cas chez De Lijn, au nord du pays. Il manque là une centaine de chauffeurs pour assurer l’offre complète de transport en Flandre et des centaines de trajets ont déjà été supprimés ces derniers mois chez De Lijn.