La Belgique, terre d'accueil pour les travailleurs de nationalité étrangère?

Entre 2014 et 2018, l’emploi de travailleurs d’origine étrangère a presque quadruplé. Les nationalités les plus représentées viennent de France, des Pays-Bas et d’Inde. Autrefois dans le top 3, les Britanniques sont désormais relégués à la quatrième place.

Autre grande augmentation, dans une moindre mesure que les Indiens, celle des travailleurs japonais. "C’est un cas particulier, car ce sont des grosses entreprises japonaises présentes en Belgique qui engagent des travailleurs japonais" explique Hanane El Aakel. "Et ils sont surtout présents dans le secteur de la fabrication de machines et d’outillage, des secteurs qui tournent autour de l’informatique et dans la fabrication de produits chimiques."

Enfin, SD Worx précise aussi que ce sont les petites entreprises qui ont le plus recours à l’emploi international. "Les PME de moins de 20 travailleurs représentent un tiers des employeurs belges qui pratiquent l’emploi international. Ils sont majoritaires en pourcentage et leur part est celle qui augmente le plus rapidement, à un rythme de plus de 30% par an", explique le communiqué. "De manière générale, les secteurs touchés par cette croissance sont les secteurs marchand, de gros, lié aux conseils de gestion d’entreprise, la recherche et le développement, les services financiers et tout ce qui est fabrication de machines, équipements et outillage, pharmaceutique, informatique", précise Hanare El Aakel.

Si ces profils sont demandés, c’est généralement parce qu’ils sont hautement qualifiés, explique la manager chez SD Worx. "Ils ont une formation ou une expérience professionnelle telle que ça permet aux entreprises de pouvoir accroître ses défis internationaux propres. Ce que l’on retient également, c’est que l’on est dans des secteurs de métier à pénurie en Belgique."