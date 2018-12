La Belgique, terre d'accueil pour les petites et moyennes entreprises selon l'UCM

Chaque année, l’Union des Classes Moyennes (UCM) publie un rapport détaillé sur l’état de santé des petites et moyennes entreprises en Belgique. Avec un million d'entreprises en 2017, elles forment un tissu économique important. Clarisse Ramakers, directrice du Service d’Étude de l’UCM, était l’invitée de Pierre-Yves Meugens ce matin dans le Plus de Matin Première.

La Belgique est-elle une terre de petites et moyennes entreprises ? La directrice du Service d’Étude de l’UCM en est persuadée: "On sait qu’il y a de plus en plus de personnes qui créent leur propre emploi. C’est donc aussi une manière de lutter contre le chômage. Au niveau de l’UCM, on défend ce secteur que l’on estime aussi porteur que certaines grandes entreprises. Elles font peut-être moins de bruit, mais les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, on peut estimer qu’elles ont un apport très important au niveau de la Belgique."

►►► Lire aussi: Plus de 33.000 PME ont embauché grâce à l'exonération des cotisations de base

Une offre de qualité

Si créer sa PME en Belgique n’est pas facile, plusieurs outils sont à disposition des porteurs de projets: "Nous avons pas mal d’outils publics qui ont été créés et que l’UCM appuie régulièrement. Il y a toute une série de structures qui peuvent aider les personnes qui ont une idée à concrétiser ce projet, que ce soit dans le numérique ou dans les secteurs plus classiques. On peut estimer que l’offre actuelle est vraiment de qualité et qu’on commence de mieux en mieux à la structurer", rassure Clarisse Ramakers.

Ça bouge en Wallonie

Le numérique fait souvent partie des reproches que l’on fait, en tout cas côté wallon. Mais la situation serait en train d’évoluer: "La Wallonie est une terre de réseau, dans son mauvais terme comme dans son bon terme. Nous devons aller vers le même type de réseau par secteur et mieux mailler les PME avec les grandes entreprises. On sait qu’au niveau flamand on a l’habitude d’acheter flamand et de consommer flamand. On doit avoir ce même patriotisme au niveau wallon et au niveau bruxellois, et faire en sorte que les entreprises se connaissent mieux et fassent mieux appel entre elles, à leurs services et à leurs qualités."

Si le Brabant Wallon est vu comme une terre d’entreprises à forte croissance, les choses bougent aussi dans d’autres provinces. "Liège est en train de se spécialiser aussi sur le numérique. Charleroi, avec le plan CatCh, est aussi en train de voir comment on va créer l’après-Caterpillar. Il y a vraiment une belle énergie qui va faire de l’émulation et engendrer plus de créations d’entreprises." Avec un nombre record de PME depuis 2008, les chiffres semblent le confirmer.

Préoccupations politiques

Quant à la solidité financière de ces entreprises, Clarisse Ramakers est interpellée par une diminution de la productivité. "Cela signifie que la valeur ajoutée créée par rapport au coût salarial est en diminution, et ce dans toutes les régions. C’est donc un élément préoccupant et par rapport auquel on a une série d’attentes vis-à-vis du politique."