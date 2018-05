La Belgique perd trois places et se place 26e au classement IMD de la compétitivité

La Belgique a perdu trois places au classement IMD (International Institute for Management Development) de la compétitivité, dévoilé mercredi soir par le Centre de la compétitivité mondiale de l'IMD à Lausanne (ouest de la Suisse). Elle passe de la 23e à la 26e place cette année. Les cinq pays les plus compétitifs au monde sont restés les mêmes par rapport à l'an dernier, mais leurs places ont changé. Les Etats-Unis remontent trois rangs et prennent la tête du classement. Ils sont suivis par Hong Kong (2e), Singapour (3e), les Pays-Bas (4e) et la Suisse (5e).

Le retour des Etats-Unis à la 1ère place est dû à sa performance économique et à son infrastructure, indique le Centre suisse. La progression des Pays-Bas de la 4e à la 5e place s'explique par sa performance économique, sa gestion gouvernementale et son efficacité dans les affaires.

Les autres rangs du top 10 sont essentiellement occupés par des pays nordiques, soit le Danemark (6e), la Norvège (8e) et la Suède (9e). Les Émirats arabes unis (7e) et le Canada (10e) complètent la tête du classement.

D'autres pays ont nettement progressé cette année. Notamment l'Autriche (18e) et la Chine (13e) qui ont amélioré considérablement leur classement de respectivement sept et cinq places.

Le classement des cinq économies les moins performantes s'est un peu modifié. Si le Venezuela (63e) et la Mongolie (62e) restent en dernière position, l'Ukraine (59e) et le Brésil (60e) s'améliorent. L'amélioration du Brésil (de la 61e à 60e place) est une première depuis 2010 en raison d'une évolution positive du produit intérieur brut (PIB). A contrario, la Croatie recule de deux places et arrive au 61e rang.

En Europe de l'Est, les résultats sont mitigés. Si des pays comme la Lituanie (32e), la Pologne (34e), la Slovénie (37e), la Hongrie (47e), la Bulgarie (48e) et la Roumanie (49e) s'améliorent, la République tchèque (29e), l'Estonie (31e) et la République slovaque (55e) sont en déclin.

En Europe occidentale, très peu de pays progressent. Parmi ces derniers figurent la France (+3 à 28e), le Portugal (+6 à 33e) et l'Italie (+2 à 42e). A contrario, l'Irlande (12e) et le Luxembourg (11e) quittent le top 10, avec un recul respectif de six et trois places. L'Allemagne est 15e et le Royaume-Uni 20e.

Le classement de l'IMD est effectué chaque année depuis 1989 en compilant des indicateurs. En 2018, 63 pays ont été classés sur la base de 258 marqueurs. Le ranking se base pour deux tiers sur des statistiques (emploi, commerce, etc). Le tiers restant est réalisé par des sondages d'opinion qui peuvent porter sur la perception des affaires ou la corruption par exemple.