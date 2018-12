La Belgique ne devrait pas atteindre les 0% de déficit promis en 2020, c'est grave?

Perspectives nuageuses chez nous également : la Belgique ne parviendra pas à retrouver l’équilibre budgétaire en 2020. C’était pourtant un engagement du gouvernement fédéral. D’après les prévisions de la Banque Nationale, ce ne sera pourtant pas le cas. Qu'est-ce que cela signifie et à quoi exactement s’était engagée la Belgique par rapport aux prévisions de la Banque Nationale ?

Au début, le gouvernement avait dit "plus de déficit d’ici la fin de la législature". Cette fin de législature, c'est maintenant. Que veux dire alors le déficit budgétaire ? C’est quand un État dépense plus sur une année, en sécurité sociale, dans les routes, dans les écoles, que ce qu’il ne gagne, c’est-à-dire nos impôts et nos taxes qui rentrent dans les caisses.

Il n’est pas rare d'être en déficit. D'ailleurs, la plupart des pays européens le sont, sauf que l’Europe demande à tout le monde de faire des efforts et de revenir à l’équilibre, c'est-à-dire parvenir à un déficit de 0%. La Belgique avait déclaré : "On y sera pour 2018", puis finalement on l’avait reporté à 2019 et maintenant on en est à 2020.

2020, un objectif réalisable?

Il apparaît pourtant que même pour 2020, on n’y sera pas, comme pour Pierre Wunsch, vice-gouverneur de la Banque Nationale : "Si on ne fait rien, et ce ne sera pas le cas, le déficit remonterait progressivement jusqu’à 2%. Ça veut dire que le gouvernement prochain va effectivement devoir continuer à prendre des mesures pour garder le déficit sous contrôle et le ramener à un niveau proche de zéro."

Un déficit à 2% d’ici trois ans, ce sont les projections de la Banque Nationale. Pour avoir une idée, aujourd’hui nous sommes à 0,9% de déficit du produit intérieur brut. L’objectif est donc zéro. Cependant, il apparaît clairement que, non seulement on ne serait pas à l’équilibre en 2020, mais en plus de ça la situation serait moins bonne qu’aujourd’hui.

Doit-on s'en inquiéter?

Non, car pas les seuls. Alors, on est plus en déficit que la moyenne européenne, mais d’autres pays affichent tout de même un taux pire que le nôtre : la France et l’Italie essentiellement.

En Belgique, on fait donc moins bien que promis, mais ce n’est pas non plus la catastrophe. "Je ne dirais pas que c’est très inquiétant. Vous savez, la raison pour laquelle on recommande de réduire le déficit, c’est en partie pour pouvoir faire face à la prochaine récession qui viendra un jour, pouvoir l’accompagner et ne pas être obligé de prendre des mesures qui feront mal au moment où la situation économique est mauvaise", explique Pierre Wunch.

Pas d’inquiétude à court terme, donc, c'est l'avis de la Banque Nationale. La situation est tout de même à surveiller sur le moyen-long terme.

Et au niveau de l'économie globale, que dit la BN?

Les projections économiques de la Banque Nationale sont une sorte d’état de santé de l’économie belge, mise sur pied deux fois par an. Alors, verdict : au-delà du déficit, comment va notre économie ?

Pour le moment, ce n'est pas spécialement inquiétant mais la situation pourrait se détériorer dans trois ou quatre ans , c'est ce qu'évoque en gros la Banque Nationale. Ils le disent bien mieux que moi, avec plein de chiffres et de graphiques évidemment.

Au niveau de la croissance économique, qui concerne toutes les richesses produites en Belgique pendant un an, c’est-à-dire le produit intérieur brut, on regarde de combien il croît par rapport à l’année précédente : l’année passée, on était à 1,7% de croissance et la Banque Nationale prévoit un ralentissement à 1,2% d’ici 2021. On observe donc un léger tassement.