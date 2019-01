La Belgique lance une procédure de sanction contre le site de paris Betway

La Commission des jeux de hasard a décidé d'ouvrir une procédure de sanction contre Betway, rapportent mercredi De Tijd, Le Soir et Knack. Le site de paris en ligne, sponsor notamment d'Anderlecht et de la Pro League, avait été épinglé dans les Paradise Papers pour l'opacité de sa structure et de ses flux financiers, ainsi que sa proximité avec des sites illégaux.

Le régulateur du secteur reproche au site de paris "un manque de transparence", ainsi qu'un cumul de licences, pourtant interdit par la loi.

"Les conclusions de l'enquête de la Commission des jeux de hasard seront transmises à l'ISI (Inspection spéciale des impôts, NDLR), au parquet et à la CTIF (Cellule de traitement des informations financières, NDLR)", a indiqué une porte-parole de la Commission aux médias.

Betway risque une suspension (définitive ou temporaire) de sa licence. Ce qui l'empêcherait d'être active sur le marché belge. Une amende est également possible.

La procédure de sanction qui vient d'être ouverte prévoit, avant tout, que Betway puisse répondre aux reproches formulés par la CJH. La sanction ne sera tranchée qu'à la fin de cette phase de dialogue, souligne Le Soir.