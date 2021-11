La Belgique, l’un des pays importateurs de Champagne qui se sont le mieux maintenus en 2020

Les 16.200 vignerons champenois ont expédié 244 millions de bouteilles à travers le monde en 2020. "Dès avril 2020, on a su que les performances économiques de la Champagne seraient calamiteuses", précise d’emblée Charles Gœmaere, directeur général du Comité Champagne. Les chiffres ont en effet baissé de 17%, soit la plus grosse baisse jamais enregistrée, mais les vignerons s’attendaient à bien pire.

Ainsi, avec une importation de 6,8% de toute la production champenoise, la Belgique n’a accusé qu’une perte de 1,9% en volume en 2020, important un total de 9 millions de bouteilles (de 75 cl), pour une valeur totale de 142 millions d’euros. Les bruts non millésimés (91%) constituent toujours la part la plus importante des breuvages expédiés vers la Belgique mais les rosés (+11,6%) et les cuvées de prestige (+2,6%) gagnent encore un peu de terrain.

Le secteur avait initialement prédit cinq à dix années pour retrouver les chiffres de 2019, mais les tendances pour 2021 sont très positives, avec une hausse de 23% d’exportation dans l’UE depuis le début de l’année par rapport à la même période en 2019.