Plusieurs pays européens dont la Belgique s'unissent dans les semi-conducteurs et les puces électroniques

La Belgique, la France, l'Allemagne et 10 autres pays européens, ont annoncé lundi leur volonté d'unir leurs forces dans les puces électroniques et les semi-conducteurs, considérés comme un enjeu de souveraineté face aux Etats-Unis et à l'Asie.

Ces États de l'UE, qui incluent aussi l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas, s'engagent à investir en commun dans ces technologies "à travers toute la chaîne de valeur", en mobilisant les principaux acteurs du secteur en vue d'une "future alliance industrielle", selon une déclaration commune.

Etablir des capacités européennes avancées dans la conception et la production de puces

Les 13 signataires, qui invitent l'ensemble des pays de l'Union européenne à les rejoindre, entendent également travailler à l'établissement de standards communs pour des technologies électroniques sécurisées. L'objectif est "d'établir des capacités européennes avancées dans la conception et la production de puces", ont-ils expliqué.

Les semi-conducteurs sont déjà incontournables dans les objets du quotidien comme l'automobile ou les téléphones mobiles. Ils jouent un rôle "central dans la compétitivité industrielle" à l'ère du numérique, ont souligné les États signataires. Mais l'Europe est de plus en plus dépendante d'importations des Etats-Unis ou de pays asiatiques. Elle ne détient que 10% d'un marché mondial des semi-conducteurs évalué à 440 milliards d'euros.

"Nous avons besoin de renforcer la capacité de l'Europe à développer les processeurs et semi-conducteurs de prochaine génération", ont souligné les 13 signataires qui espèrent pouvoir mobiliser une partie des fonds du plan de relance européen.

►►► À lire aussi : Apple sort des ordinateurs avec sa propre puce, la M1

Il est prévu que 20% de ce plan soit consacré aux technologies numériques, soit jusqu'à 145 milliards d'euros sur les trois prochaines années.

La coopération prévoit de "mettre en commun des investissements et coordonner les actions des acteurs publics et privés". Il s'agit de "créer des synergies entre les initiatives de recherche nationale (...) et d'assurer une approche européenne cohérente à une échelle suffisante".

Le commissaire européen en charge du Marché intérieur et du Numérique, Thierry Breton, a salué "un bond en avant important". Cette initiative "va poser les bases d'une alliance industrielle", a-t-il déclaré dans un communiqué. "Une approche collective peut nous aider à tirer parti de nos forces et à saisir de nouvelles opportunités alors que les puces électroniques avancées sont de plus en plus importantes pour la souveraineté numérique de l'Europe et sa stratégie industrielle", a ajouté M. Breton.