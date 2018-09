La Belgique est-elle réellement un paradis fiscal pour l'industrie pharmaceutique?

Un nouveau rapport d'Oxfam, publié ce mardi, dénonce une affaire d’optimisation fiscale dans laquelle la Belgique est particulièrement pointée. Selon l'ONG, les quatre plus grandes entreprises pharmaceutiques au monde ( Johnson & Johnson, Pfizer, Abbott et Merck ) auraient éludé quelque 3,5 milliards d'impôts à l'échelle internationale entre 2013 et 2015.

En Belgique, le secteur pharma est un gros secteur économique. Mais quelles sont les particularités fiscales dont bénéficie ce secteur chez nous ?

Une pratique tout à fait légale

Ce que ce rapport d'Oxfam met en lumière est parfaitement légal. Il s'agit bien d'optimisation fiscale, "d’ingénierie fiscale", mais certainement pas de fraude.

Par contre, l'ONG qualifie la Belgique de "paradis fiscal pour le secteur pharmaceutique".

Les entreprises pharmaceutiques jouissent-elles d'un statut spécial chez nous?

S'il n'y a pas de niche fiscale spécifique aux entreprises pharmaceutiques, il y a, en Belgique, plusieurs avantages fiscaux dont ce secteur pharmaceutique bénéficie particulièrement. C’est en tout cas l’avis de Denis-Emmanuel Philippe, avocat fiscaliste : "C’est vrai que la Belgique est une terre d’accueil pour les entreprises du secteur pharmaceutique. Il y a indéniablement une série d’avantages fiscaux dont profite le secteur pharmaceutique. Il y a d’abord la fameuse déduction pour les revenus à l’innovation, il y a aussi une dispense de précompte professionnel pour les salaires des chercheurs, il y a des déductions pour les enrichissements en recherche et développement. Donc oui, il y a certainement de nombreux avantages fiscaux".

Par exemple, si une entreprise pharmaceutique crée un médicament, elle dépose un brevet et devient propriétaire de cette innovation. Ce qui lui permet de déduire 85% de ses revenus générés par ce nouveau médicament. C’est beaucoup et c’est une particularité propre à la Belgique.

Les autres pays, en général, offrent des incitants fiscaux dans certains domaines pour attirer les entreprises; certains visent davantage la production; d'autres la commercialisation. Chez nous, c'est la recherche et le développement : sur 30 000 emplois dans le secteur pharmaceutique en Belgique, 5000 sont des chercheurs.

Quel manque à gagner pour l'État ?

Cela dépend des points de vue. Oxfam parle effectivement d’un manque à gagner, mais ne donne pas de chiffres précis pour le Belgique.

D'un autre côté, "c’est vrai que les entreprises du secteur pharmaceutique paient sans doute moins d’impôts qu’une PME", explique Denis-Emmanuel Philippe, "parce qu’il y a tous ces avantages fiscaux. D’un autre côté, il faut se dire que si on avait une législation fiscale qui était beaucoup plus stricte, beaucoup plus dure, peut-être que ces entreprises pharmaceutiques ne viendraient pas du tout en Belgique, ne créeraient pas d’emplois, ne feraient pas d’investissements en Belgique. Ce serait sans doute aussi une perte. Donc, il y a moyen de voir les choses de deux manières. Je pense qu’il faut trouver un juste milieu".

Et c'est justement cette deuxième interprétation qu'utilise comme argumentaire le secteur des représentants pharmaceutiques que nous avons contacté.

Chez Pharma.be, on dit que, sans ces avantages, sans doute qu’une bonne partie de ces emplois ne seraient pas là... et il n'y aurait tout simplement pas d’impôts pour la Belgique. Donc on ne peut pas parler de manque à gagner.

Le secteur en profite également pour rappeler tous les emplois qu'ils créent et les investissements qu'ils font en Belgique, 40% des investissements en recherche et développement en Belgique sont fait par le secteur pharmaceutique.