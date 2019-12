La Belgique est confrontée à un trou de plus de 2 milliards dans les recettes fiscales

La Belgique tourne la page 2019 avec un trou de plus de 2 milliards d'euros dans les recettes fiscales, rapporte samedi De Tijd samedi. Une croissance plus faible, des taux d'intérêt plus bas et moins de dividendes poussent le budget encore davantage dans le rouge.

Le budget de 2019 est le dernier à avoir été élaboré par le gouvernement Michel au complet. Pour 2019, une prévision de recettes fiscales de 120 milliards d'euros a été comptabilisée. Le premier rapport du comité de surveillance de cet été a montré que c'était très optimiste. À l'époque, les recettes fiscales avaient été ajustées à la baisse de 1,9 milliard. Le déficit budgétaire total a alors été fixé à 7 milliards.

Il ressort désormais des statistiques du SPF Finances que la situation s'est encore détériorée. Sur la base d'une extrapolation des recettes jusqu'en novembre inclus, les recettes fiscales totales devraient tomber en dessous de 118 milliards, soit quelque 2,3 milliards de moins que prévu, selon De Tijd.

L'administration fiscale n'a pas souhaité confirmer le montant exact avant que l'année ne soit complètement terminée.