La Belgique compte un peu plus de 122 000 millionnaires en dollars

Un peu moins d'un Belge sur cent pouvait se targuer l'an dernier d'être millionnaire en dollars. Un chiffre qui reste assez stable, selon l'analyse faite par la société de consultance Capgemini, qui publie mardi son 23e rapport sur la richesse mondiale.

La Belgique comptait 122.300 millionnaires en dollars (hors résidence principale et pièces de collection) l'an dernier. Si cela représente une légère baisse (de 0,2% ou 300.000 personnes) par rapport à 2017, le Plat pays fait mieux que le reste du monde où le déclin du nombre de millionnaires s'élève à 0,3%, mais pour une valeur en chute de 3%; alors que les avoirs des Belges restent comparables, selon Robert van der Eijk de Capgemini.

Chez nous, on aura noté l'an dernier un grand appétit pour le cash comme valeur sûre. Poussés hors des marchés par les Bourses hésitantes voire déprimées par les incertitudes liées aux tensions commerciales USA-Chine et au Brexit qui s'annonce, les Belges se sont tournés vers leur valeur refuge: le cash. Les avoirs en devises représentaient 31,9% du matelas des millionnaires, tandis que le capital boursier ne pesait plus que pour 22,2%.

Fidèle à sa réputation, le Belge a également pu compter sur sa brique dans le ventre (l'immobilier, hors résidence principale, comptait pour 15,5% des avoirs) pour se rassurer dans une situation plutôt morne à l'international; le marché immobilier s'étant plutôt bien porté en Belgique. Enfin, il n'échappait pas à la "vague verte" puisque les investissements alternatifs - dont les durables - pesaient aussi pour 14,5% du portefeuille moyen des fortunes du pays, dépassant de cette manière toutes les moyennes continentales.