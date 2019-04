La Belgique, championne de la taxation du travail pour les célibataires, selon l'OCDE

En 2018, la Belgique garde son titre de championne de la taxation sur le travail. C'est ce qui ressort des chiffres publiés dans un récent rapport de l'OCDE. A ce constat, il faut ajouter une nuance: cela concerne une certaine catégorie de la population belge: les travailleurs célibataires En effet, avec 52,7% du coût du travail, notre pays devance l'Allemagne (49,5%) et l'Italie qui complète le podium avec 47,9%. Et toujours dans ce même rapport, la moyenne pour l'ensemble des pays appartenant à l'OCDE, est de 36%.

Ménages et personnes isolées, pas logées à la même enseigne

Autre conclusion marquante de ce rapport: la taxation sur le travail n'est pas la même pour les ménages vivant d'un seul salaire avec deux enfants en charge. Selon les chiffres de l'OCDE, cette moyenne est de 37,3%, ce qui place la Belgique en 7ème position dans le classement des pays membres. "Cette différence entre les personnes isolées et les ménages provient du fait que pour les ménages, on a déduit de la pression sociale et fiscale, les prestations sociales, autrement dit les allocations familiales pour faire le calcul "explique Bruno Wattenbergh, économiste et senior Adviser chez Ernst and Young, cabinet d'audit financier.