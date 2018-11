La Belgique a-t-elle payé trop cher le maintien des activités d’Audi à Forest, en Région bruxelloise ? Pour produire son nouveau modèle 100% électrique, Audi Brussels a bénéficié à ce jour de 148 millions d’euros d’avantages du gouvernement fédéral et des régions, le prix à payer en quelque sorte pour préserver les 2700 emplois directs que compte l’usine.

Les aides publiques accordées au constructeur sont au cœur d’une vaste enquête menée par le magazine Médor. Et de prime abord, l’addition a effectivement l’air salée, 148 millions d’euros, pour ce qui est présenté aujourd’hui comme une success-story par les différents niveaux de pouvoir, et dans un contexte où l’on entend régulièrement, tous secteurs confondus, parler de fermetures et de licenciements. La question de ce que les pouvoirs publics peuvent faire pour contribuer à des projets industriels a évidemment tout son sens.

En tout cas, il apparaît qu’Audi ne s’est manifestement pas privé de lister ses besoins auprès des pouvoirs publics. "Très clairement, Audi est arrivé avec une série de points et de demandes très concrètes, explique François Corbiau, journaliste auteur de l’enquête " Audi à tout prix ", avec des documents qui disent: " Voilà quels sont nos besoins. On a besoin d’une aide pour la formation. On a besoin d’une aide pour l’aménagement de la chaîne de montage. On a besoin d’une aide pour la formation des travailleurs. " Des demandes auxquelles tant le fédéral que les régions ont répondu. Quand on analyse un peu les demandes et quand on voit ce qu’Audi a " obtenu " à la fin, on peut clairement dire que le constructeur a particulièrement bien tiré son épingle du jeu."

115 millions d’euros du fédéral pour la période 2018-2025, en réductions d’impôts et de charges fiscales, qui n’ont pas été créées pour Audi, précisons-le. Et le reste, ce sont 11,5 millions versés par la Région bruxelloise et 13 millions par la Région flamande en formation : congés éducation, ateliers, instructeurs et aides à l’innovation. La Wallonie, elle, n’a encore rien " versé " dans ce dossier.

Tout ça a été fait pour préserver l’emploi dans un contexte où les rumeurs parlaient d’une fermeture pure et simple de l’usine. C’était Volkswagen à l’époque, en 2015. Et ça a fonctionné, même si ces supposées garanties d’emploi, parfois brandies comme un trophée, ne reposent pas sur des bases contraignantes vis-à-vis d’un groupe comme Audi. Et pour François Corbiau, l’histoire des rapports entre les pouvoirs publics et le constructeur automobile semble se répéter avec des cycles qui commencent à chaque fois par des rumeurs de fermeture: "C’est à peu près tous les six ou sept ans, quand on parle de la fin d’un modèle et de savoir quelle sera la suite donnée. C’est toujours un peu le même type de processus : on commence à avoir des infos, des rumeurs dans la presse, des informations qui remontent au niveau des travailleurs, au niveau du politique, et puis il y a une période d’attente, de stress, où l’angoisse monte, où on ne sait pas trop ce qu’il va advenir du site, et puis au même moment, en général c’est là où démarrent les discussions, avec la direction d’Audi qui se tourne vers les pouvoirs publics en disant : " Le site d’Audi Forest est en concurrence avec notamment une usine en Espagne et une usine en Hongrie, où les coûts de production sont beaucoup moins importants, aidez-nous, donnez-nous des arguments à faire valoir auprès de la maison mère pour pouvoir leur remettre une offre acceptable et qu’on puisse remporter le marché "".

Remporter le marché, être LE site du groupe qui sera choisi pour construire un des modèles du constructeur, parce qu’Audi n’en est évidemment qu’un exemple au sein de multinationales. Les différents sites sont régulièrement mis en concurrence entre eux, en ce compris les travailleurs, vis-à-vis desquels sont régulièrement renégociés la flexibilité et l’aménagement des horaires par exemple.

