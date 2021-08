La Belgique a exporté et importé, durant le premier semestre davantage, qu’avant la pandémie

Les exportations et importations belges se sont plus que remises de la crise sanitaire durant le premier semestre : elles étaient même plus élevées que durant la même période en 2019, avant que le coronavirus ne fasse son apparition, ressort-il lundi des derniers chiffres de la Banque nationale de Belgique (BNB).

Le montant cumulé de janvier à fin juin s’élevait à 174,8 milliards d’euros pour les exportations belges, en hausse de 16,2% par rapport aux six premiers mois de 2020. Comparée au premier semestre de 2019, la croissance est toujours de 5,5%.

Concernant les importations, le montant cumulé atteint 162,9 milliards d’euros, soit 1% de plus qu’au premier semestre de 2019 et 12,9% de plus par rapport à 2020.

Le commerce avec l’Union européenne et, en particulier, avec les pays voisins que sont l’Allemagne, la France et les Pays-Bas, constitue le principal moteur de croissance, selon la BNB.

En termes de secteurs, ce sont les produits chimiques et pharmaceutiques qui ont porté les exportations tandis que les importations ont augmenté en raison du prix élevé du pétrole. Le commerce de métaux précieux a également porté les exportations et importations.