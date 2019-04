La Belgique, 49e au classement mondial du marché du travail le plus attractif

La Belgique occupe la 49e place au classement mondial de la main-d'œuvre (Total Workforce Index) publié mardi par ManpowerGroup, qui compare les conditions d'embauche, de gestion et de rétention des collaborateurs dans 75 pays. Elle occupait le 25e rang lors de la première édition de ce classement en 2017 et a donc perdu 24 places.

Hong Kong le plus attractif

Selon le classement de l'année 2018, Hong Kong possède le marché du travail le plus attractif et devance la Nouvelle-Zélande, Singapour, les Etats-Unis ainsi que le Royaume-Uni.

La Belgique occupe, elle, le 49e rang du classement mondial et le 31e (sur 40) dans la région EMEA (Europe Middle East & Africa), soit une baisse de respectivement 24 et 17 places en un an.

Par rapport aux autres pays européens, elle se situe derrière l'Allemagne (15e), les Pays-Bas (21e), la Suisse (25e) et l'Espagne (32e), mais devant le Luxembourg (59e), l'Italie (64e) ou la France (67e).

En détails

Pour établir son classement qui mesure l'attractivité des marchés du travail et de la main-d'œuvre, ManpowerGroup a analysé 90 critères-clés répartis en quatre catégories: la disponibilité des compétences, le coût du travail, le cadre règlementaire et la productivité.

La disponibilité de la main d’oeuvre prend en compte la taille de la population active, le taux d’alphabétisation, le taux de chômage, la démographie, la formation, les connaissances linguistiques, les écarts de genre, etc.

► La Belgique occupe la 20e place au niveau mondial (recul de 2 places)

Le coût du travail prend en compte, notamment, le salaire mensuel moyen, les taxes sur le travail, le coût des heures supplémentaires, l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, etc.

► La Belgique occupe la 68e place au niveau mondial (recul de 3 places)

La productivité évalue le potentiel de productivité de la main d’oeuvre sur base de la durée journalière et hebdomadaire de travail, le travail de nuit, les heures supplémentaires, les congés payés, l’efficience du marché de l’emploi, les infrastructures, les connexions internet etc.

► La Belgique occupe la 58e place au niveau mondial (recul de 5 places)

Le cadre réglementaire mesure la facilité à engager ou licencier du personnel, l’impact des dispositions légales, les durées de contrats, les préavis ou les indemnités de rupture, l’âge de la pension. Ce critère prend aussi en compte les risques (terroristes, financiers etc), les contextes politiques, la lourdeur administrative.

► La Belgique occupe la 19e place au niveau mondial (recul de 9 places)

31e au niveau de l'égalité hommes-femmes

D'après Philippe Lacroix, managing director de ManpowerGroup Belux, ce recul s'explique moins par une baisse des performances de la Belgique que par la progression plus rapide d'autres pays, essentiellement en Europe de l'Est. "Sur un marché du travail devenu mondial, le coût du travail ou le nombre insuffisant de travailleurs disponibles en raison des pénuries de talents ou d'un taux d'activité trop faible continuent de peser négativement sur l'attractivité de notre pays", poursuit-il.

Le rapport met toutefois en évidence la qualité de la main-d'œuvre en Belgique, avec notamment 46,5% de travailleurs hautement qualifiés (44,8% en 2017). Le pays occupe également la 31e place sur 144 au niveau de l'égalité homme-femmes sur le marché du travail.